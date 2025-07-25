Для ДКП важны не просто изменения в доходах и расходах, а изменения структурного первичного дефицита, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ не ожидает сюрпризов относительно параметров бюджетной политики, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы все равно рассматриваем в комплексе влияние бюджетной политики. Мы сюрпризов никаких осенью не ждем. Во всяком случае, нам не известно о каких-то сюрпризах. Я знаю, что сейчас многих беспокоит возможное снижение цен на сырье и, как следствие, недобор доходов. Но для денежно-кредитной политики важны не просто изменения в доходах и расходах, а изменения структурного первичного дефицита, - сказала Набиуллина. - Напомню о наших принципах - мы всегда исходим из публично заявленных, объявленных параметров бюджетной политики. Но также неизменно подчеркиваем, что изменение бюджета может быть риском к нашему базовому сценарию, может потребовать [корректировки] траектории ключевой ставки".

При этом, по словам главы ЦБ, повышение дефицита бюджета, связанное с более низкими доходами, значимо не влияет на оценку воздействия бюджетной политики на спрос и инфляцию. "Этот эффект сглаживается действием бюджетного правила. Поэтому для нас самое важное, наверное, - это следование бюджетному правилу. Является ли бюджетное правило устойчивым в условиях изменения внешней конъюнктуры? Это, конечно, требует обсуждения, в том числе по вопросам отсечки цены на нефть. Но, на наш взгляд, если его и менять, то, конечно, в сторону ужесточения, учитывая долгосрочные тренды на сырьевых рынках в том числе. И эта вот более низкая цена отсечения, конечно, обеспечит больше устойчивости к внешним шокам со стороны возможных энергетических рынков. Это важный показатель", - пояснила Набиуллина.