ЦБ не воспринимает призывы к снижению ключевой ставки как давление

Регулятор самостоятельно принимает такие решения, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. ЦБ не воспринимает призывы к снижению ключевой ставки со стороны как давление, принимает решение самостоятельно, заявила на пресс-коференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Да, конечно, есть много голосов, экспертных мнений в пользу снижения ставки. Они вполне понятны, но мы, кстати, не воспринимаем их как давление. И решения по ставке, как положено законом, принимаем самостоятельно на основе собственного анализа, как текущей ситуации, прогнозов, рисков. И очень много для понимания происходящего нам дают опросы предприятий, встречи с бизнесом, которые мы проводим по всей стране", - сказала она.

По словам Набиуллиной, встречи и опросы показывают, что спрос действительно замедляется, но ситуация по секторам пока неоднородна .

"Есть сложности у компаний, которые в предыдущие периоды набрали долгов. Может быть, не очень хорошо управляли своей долговой ситуацией. Но в целом мы ожидаем позитивных темпов роста, и поддержку компаниям оказывает высокий финансовый результат предыдущих лет", - добавила глава ЦБ.