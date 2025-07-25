Чачава назвал рынок маркетплейсов одним из самых перспективных в России и странах СНГ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Структуры одного из акционеров "Яндекса" Александра Чачавы приобрели 27,71% Ozon, говорится в сообщении маркетплейса.

"Ozon объявляет о приобретении структурами Александра Чачава компании АО "О23". АО "О23" является акционером Ozon и владеет 59 830 028 обыкновенных акций и 1 акцией класса А (27,71% капитала Ozon)", - говорится в сообщении.

Как отметил Чачава, чьи слова приводятся в сообщении, рынок маркетплейсов является одним из самых перспективных в России и странах СНГ. "Приобретение доли в Оzon - это качественная портфельная инвестиция и знаковое событие в моей профессиональной деятельности. Данное решение отражает уверенность в потенциале роста компании и ее способности укреплять лидирующие позиции на развивающемся рынке", - подчеркнул он.

"Мы рады приветствовать Александра Чачава в числе акционеров Ozon. Александр - один из самых опытных в России венчурных инвесторов, его компетенции в работе на рынках капитала и развитии IT-проектов международного уровня будут способствовать укреплению позиций компании", - отметили в Ozon.