В ITM Group отметили, что вся туристическая инфраструктура страны функционирует в обычном режиме

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Туроператоры не отмечают отказов от туров в Таиланд или снижения спроса из-за обострения конфликта с Камбоджей, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Туроператоры не фиксируют отказов от туров в Таиланд, как и снижения бронирований, на фоне продолжающегося приграничного конфликта с Камбоджей. По оценкам экспертов, когда военные столкновения происходят далеко от популярных курортов, они не будут влиять на спрос. Но может снизиться интерес туристов к комбинированным турам, включающим посещение обеих стран", - говорится в сообщении.

В ITM Group отметили, что вся туристическая инфраструктура Таиланда функционирует в обычном режиме, за исключением затронутых конфликтом населенных пунктов. Не остановлены также экскурсии из Таиланда в Камбоджу, включая посещение древнего храмового комплекса Ангкор-Ват, но после закрытия сухопутных границ в конце июня туристов туда везут только на самолетах.

"Вместе с тем, мы призываем внимательно следить за официальной информацией и избегать поездок в опасные зоны. Впрочем, тревожных звонков и писем от клиентов не поступало", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей. Посольство России в Таиланде рекомендовало российским туристам воздерживаться от посещения приграничных с Камбоджей районов.