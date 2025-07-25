Глава Марий Эл начал пользоваться мессенджером Мах

Юрий Зайцев отметил, что в мессенджере очень качественно воспроизводятся видеофайлы

ЙОШКАР-ОЛА, 25 июля. /ТАСС/. Глава Марий Эл Юрий Зайцев одним из первых глав регионов сообщил, что начал пользоваться мессенджером Мах.

"Да, я загрузил на свой мобильный телефон приложение с мессенджером Мах, у него очень удобная навигация и интуитивно простая технология работы", - сказал Зайцев ТАСС. Он отметил, что также в мессенджере очень качественно воспроизводятся видеофайлы.

В то же время Зайцев подчеркнул, что не ставил никаких ограничений своим заместителям, министрам и чиновникам аппарата правительства региона в вопросах выбора способов коммуникации. "Каждый должен решать для себя, каким мессенджером ему удобнее пользоваться, в том числе по рабочим вопросам, однако необходимо понимать, что главный аспект в этом вопросе - безопасность данных", - подчеркнул Зайцев.

При этом он заметил, что власти региона рассматривают возможность использования мессенджера Мах в единой системе оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, сам глава республики не исключил, что со временем заведет свой официальный канал на этой платформе.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.