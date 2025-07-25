В конце мая компания заявила о намерении подать на банкротство

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Майкрософт рус", основного юрлица корпорации Microsoft в России, о банкротстве, следует из картотеки арбитражных дел.

В конце мая компания сообщила о намерении подать на банкротство. По данным портала "Федресурс", среди кредиторов указан Газпромбанк.

У Microsoft в России есть еще три юрлица - "Майкрософт девелопмент центр рус", "Майкрософт мобайл рус" и "Майкрософт пейментс рус"

Возможное банкротство не повлияет на работу облачных сервисов и служб корпорации в России, так как ООО "Майкрософт рус" - это маркетинговое подразделение, заявляли ранее в ГК Softline (партнер корпорации).