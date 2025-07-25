Американский президент также отметил, что Соединенные Штаты до сих пор не согласовали такое соглашение с Канадой

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп оценил вероятность заключения торгового соглашения с Евросоюзом в 50%. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

"Я бы сказал, что шансы составляют 50 на 50, а может быть и меньше", - отметил Трамп, отвечая на вопрос о том, как он оценивает вероятность заключения торгового соглашения с ЕС.

Президент также отметил, что США до сих пор не согласовали торговое соглашение с Канадой, и допустил, что Вашингтон ограничится пошлинами на импорт из этого государства. Он подчеркнул, что большинство торговых соглашений, на которые рассчитывает американская администрация, будет заключено к 1 августа.