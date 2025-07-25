В ведомстве также отметили, что производители осваивают и разрабатывают ранее не производимые виды продукции

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российскими потребителями эффективно проводится переориентация на отечественную продукцию и товары из дружественных стран, а сами производители осваивают и разрабатывают ранее не производимые виды продукции. В связи с этим в рамках совершенствования механизма параллельного импорта прорабатывается исключение из перечня определенных видов промпродукции, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга, комментируя опубликованный ранее проект приказа о внесении изменений в перечень товаров для параллельного импорта.

Документ, в частности, исключает из списка такие бренды, как Ricoh, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master, и в то же время добавляет новые позиции Carl Zeiss, Karl Storz и A&D. Изменения затронут категории парфюмерии, промышленного оборудования, медицинской техники, транспортных компонентов и игрушек.

В министерстве напомнили, что изменения в перечень товаров для параллельного импорта вносятся в связи с замещением позиций товарами российских производителей, либо из дружественных стран, а также в связи с началом официальных поставок. "Например, при подготовке перечня для параллельного импорта отдельные виды горношахтного оборудования предусматривались для обеспечения краткосрочной потребности в продукции, происходящей из недружественных государств, преимущественно по заключенным контрактам на тот момент", - сказали в Минпромторге.

"Потребителями вполне эффективно проводится переориентация на отечественную продукцию и товары из дружественных стран, поэтому сейчас в рамках совершенствования механизма прорабатывается вопрос исключения из перечня определенных видов промышленной продукции, в том числе и вышеуказанного оборудования. С уходом с российского рынка ключевых иностранных производителей наши машиностроители, в том числе при поддержке Минпромторга России, нарастили темпы освоения и разработки ранее не производимых видов продукции", - отметили в Минпромторге.

В линейке отечественных производителей появляется самоходная техника для подземных работ, буровое оборудование для открытых и подземных горных работ, современное обогатительное оборудование, очистные комплексы для угольных компаний, тоннелепроходческие комплексы. В министерстве также подчеркнули, что многие заводы-изготовители горно-шахтного оборудования в РФ могут оперативно наращивать выпуск продукции при росте спроса на базе имеющихся цехов.

"Что касается добавления позиций в перечень, то это происходит для точечного обеспечения потребителей и промышленных предприятий необходимой продукцией, в данном случае предназначенной для проведения высокоточных измерений", - заключили в министерстве.

Согласно проекту приказа, планируемый срок его вступления в силу - январь 2026 года, при этом некоторые положения могут начать действовать с 30 октября 2025 года.