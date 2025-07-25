Трамп заявил, что США наметили границы торговой сделки с Китаем

Глава американского Минфина Скотт Бессент ранее сообщил, что Вашингтон и Пекин 28-29 июля обсудят в Стокгольме продление действующих соглашений по торговле

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США наметили рамки сделки по торговле с Китаем.

"У нас есть рамки сделки с Китаем", - сказал он во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США и Китай 28-29 июля обсудят в Стокгольме продление действующих соглашений по торговле между двумя странами.

По результатам переговоров в Женеве 10-11 мая представителей США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (начиная с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР).

26 июня американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты подписали 25 июня новую торговую договоренность с Китаем. Министерство коммерции КНР 27 июня сообщило, что после лондонской встречи в начале июня переговорщики Китая и США поддерживали тесную связь, а недавно стороны "дополнительно согласовали детали рамок соглашения".