Это связано со снижением ЦБ ключевой ставки до 18% годовых

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банки РФ продолжают рассматривать дальнейшее снижение ставок по своим депозитным и кредитным продуктам вслед за снижением ЦБ ключевой ставки до 18% годовых. Ряд игроков скорректировали условия по своим программам еще до заседания регулятора. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службах опрошенных банков.

"Исходя из ожиданий по решению ЦБ и учитывая продолжающийся тренд на снижение ставок на банковском рынке, ПСБ заблаговременно скорректировал условия по кредитным и сберегательным продуктам. В настоящее время банк рассматривает варианты дальнейшего снижения ставок по сберегательным и некоторым ипотечным продуктам, в сегменте потребительских кредитов также планируется смягчение условий кредитования", - рассказали ТАСС в пресс-службе ПСБ.

По ипотеке на вторичное жилье ставки были снижены во второй половине июня на 2,91 п.п. - до 22,99% годовых, в начале июля ставки снижены на новостройки на 0,91 п.п. - до 22,69%. В июле банк также снижал ставки по депозитам и накопительным счетам: максимальная ставка по вкладам составляет 18,2%, по накопительным счетам - 22%.

В ВТБ сейчас анализируют ситуацию на рынке розничных продуктов. Банк уже принял решение снизить ставки по кредитам наличными на 2 п.п. "Дальнейшие решения ВТБ будет принимать позднее, после оценки риторики регулятора и рыночных изменений", - отметили в банке.

Сбер с 28 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 п.п., по потребкредитам - на 1-2 п.п. в зависимости от суммы кредита, сообщила пресс-служба банка. Процентные ставки по кредитам для малого бизнеса также снижены на 4 п.п. в ответ на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России.

Ставки по вкладам

В МТС-банке ожидают, что на фоне очередного понижения ключевой ставки доходность по депозитам может быть скорректирована. "Что касается кредитных продуктов - мы следим за конъюнктурой рынка и будем действовать в соответствии с ее изменениями", - добавили ТАСС в пресс-службе банка.

Тем не менее в "Почта банке" отметили, что не планируют в ближайшее время менять ставки по сберегательным продуктам. На решение по изменению ставок будет влиять конъюнктура рынка. "Что касается кредитов, то банк рассматривает возможность снижения ставок. Однако на решение также будет влиять конъюнктура рынка", - приводит пресс-служба слова члена правления, директора розничной дистрибуции "Почта банка" Антона Анищенко.

В Сбере отметили, что с 28 июля снижают ставки по ряду вкладов. Максимальная ставка составит 16% годовых на срок 4 месяца.

По данным маркетплейса "Финуслуги", доходность депозитов в 11 из топ-20 крупных банков упала в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке, за неделю шаг снижения составил от 0,2 до 0,29 процентного пункта.