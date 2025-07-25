Расчеты должны происходить таким образом, чтобы клиент не смог изменить назначение платежа или снять деньги наличными

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк России указал, что банки не обязаны устанавливать период антифрод-охлаждения по автокредиту, если деньги будут перечислены автодилеру, в том числе через банковский счет заемщика. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Банки не обязаны устанавливать период антифрод-охлаждения по автокредиту, если деньги будут перечислены автодилеру, в том числе через банковский счет заемщика. При этом расчеты должны происходить таким образом, чтобы клиент не смог изменить назначение платежа или снять деньги наличными", - отмечается в сообщении.

С 1 сентября 2025 года вступит в силу закон о периоде охлаждения по кредитам и займам для защиты заемщиков от мошеннических действий. Кредиторы могут выдавать клиентам заемные средства свыше 200 тыс. рублей не раньше чем через 48 часов после заключения договора. Однако норма не будет распространяться на целевые автокредиты.