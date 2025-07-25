Данному выпуску присвоена максимальная оценка от рейтингового агентства АКРА согласно шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития верификатора

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Размещение облигаций устойчивого развития АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на сумму 20 млрд рублей состоялось 25 июля. ГТЛК стала первой лизинговой компанией России, выпустившей ESG-облигации, сообщила пресс-служба Совкомбанка, который выступил ESG-консультантом при подготовке данного выпуска.

"Состоялось размещение облигаций устойчивого развития ГТЛК на сумму 20 млрд рублей. Это знаковое событие для российского рынка - первый выпуск ESG-облигаций российской лизинговой компании. Мы видим потенциал в развитии ESG-финансирования и готовы оказывать всестороннюю поддержку компаниям по всем направлениям устойчивого развития", - сказал управляющий директор ПАО "Совкомбанк" Андрей Королев, чьи слова цитирует пресс-служба.

Данному выпуску присвоена максимальная оценка от рейтингового агентства АКРА согласно шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития верификатора, добавили в сообщении, пояснив, что аналитики АКРА отметили наличие ESG-консультанта как положительный фактор оценки выпуска.

В частности, эксперты Совкомбанка провели анализ проектов, которые будут рефинансированы за счет выпуска облигаций, расчет экологических и социальных эффектов, а также оценки положительного воздействия проектной деятельности на окружающую среду и общество, сообщили в пресс-службе. Помимо этого, эксперты подготовили необходимую для верификации выпуска документацию в области ответственного финансирования.

"ГТЛК стала первой лизинговой компанией в России, вышедшей на рынок ESG-облигаций, а высокий спрос на наш дебютный выпуск стал показателем стремления инвесторов поддержать проекты устойчивого развития. Мы считаем нашей миссией поддержку проектов, способствующих экологической и социальной трансформации транспортной отрасли", - сказал первый заместитель генерального директора АО "ГТЛК" Михаил Кадочников, чьи слова приводятся в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, выпуск облигаций ГТЛК направлен на рефинансирование проектов по закупке и передаче в лизинг экологически чистого транспорта общего пользования, включая троллейбусы, трамваи и электропоезда. Проекты соответствуют международным стандартам и национальной таксономии "зеленых" и социальных проектов.