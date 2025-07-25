Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился до 2 772,39 пункта

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 1,26%, до 2 772,39 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 2,11% - до 1 097,84 пункта. Курс юаня вырос на 1,5 коп., до 11,06 руб.

"Индекс Мосбиржи подрастал перед заседанием ЦБ, а по факту решения регулятора перешел к коррекции, планка 2 800 пунктов не устояла. <…> Инвесторы могли фиксировать прибыль перед выходными, тем более в условиях геополитической напряженности", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались акции производителя вин "Абрау Дюрсо" (+1,7%), возможно, в ожидании публикации отчетности по МСФО за I полугодие 2025 года", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились обыкновенные акции "Мечела" (-5,5%), скорее всего, в ходе коррекции после недавнего сильного роста.

Прогноз на 28 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что в понедельник курс доллара может подняться выше 80 руб., юаня - 11,25 руб. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 760 - 2 860 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 28 июля индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 28 июля: 78-80 руб., 92-94 руб. и 11-11,5 руб. соответственно.