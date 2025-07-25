Как пояснил партнер компании Art de Lex Артур Зурабян, сумма взыскания в размере 65,08 млрд рублей составляет 50% от требований конкурсного управляющего ООО "Гугл"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование о запрете Google Ireland Limited продолжать разбирательства по делам, связанным с оспариванием конкурсным управляющим Валерием Таляровским сделок в деле о банкротстве ООО "Гугл" и привлечением к субсидиарной ответственности, в судах американской арбитражной ассоциации. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на определение суда, которое есть в распоряжении газеты.

Как отмечает издание, за каждое нарушение требования с ирландского офиса Google могут взыскать по 65,08 млрд руб. Как пояснил "Ведомостям" партнер компании Art de Lex Артур Зурабян, сумма взыскания в размере 65,08 млрд руб. составляет 50% от требований конкурсного управляющего ООО "Гугл" в рамках обособленных споров по оспариванию платежей, осуществленных в пользу Google Ireland Limited в ходе разбирательств, проводившихся в 2009 и 2018 годах.

"Ведомости" со ссылкой на решение суда пишут, что обеспечительные меры в отношении ирландского офиса являются обоснованными, поскольку он продолжал разбирательство в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии, несмотря на уже действующий запрет, принятый ранее. Суд считает, что исполнение решений иностранного арбитража до основательного рассмотрения дела может привести к убыткам для ООО "Гугл", которое фактически окажется лишенным возможности законно проводить процедуры банкротства.

Согласно заявлению конкурсного управляющего Таляровского, Google Ireland Limited утверждала, что его требования оспаривания сделок должны рассматриваться не в банкротном суде, а иностранным коммерческим арбитражем. В свою очередь, Таляровский указывает, что это невозможно из-за западных санкций и действий Google.