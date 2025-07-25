Запуск этой платформы в национальный мессенджер необходимо рассматривать в том числе как повышение информационной безопасности всего российского информационного пространства, указали в Минпросвещения

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Платформу для общения учителей с родителями и учениками "Сферум" интегрируют в новый национальный мессенджер Max к сентябрю 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Сферум" продолжит свою работу и будет использоваться для общения в образовательном процессе. В данный момент министерство совместно с компанией VK прорабатывает вопрос интеграции "Сферума" в национальный мессенджер МАХ к началу нового учебного года", - говорится в сообщении.

Предполагается, что на новой платформе будут представлены ключевые функции "Сферума" и новые актуальные сервисы для образования, уточнили в Минпросвещения.

В ведомстве также отметили, что запуск "Сферума" в национальный мессенджер необходимо рассматривать в том числе как повышение информационной безопасности всего российского информационного пространства.