Его роль ограничена мониторингом уровня исполнения сделки и анализом рыночных условий, указала организация

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, заседание которого запланировано на 28 июля, не обладает полномочиями по принятию решений относительно уровня добычи нефти. Об этом говорится в заявлении организации, размещенном в X.

"В свете последних публикаций в СМИ, посвященных предстоящей встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+, секретариат ОПЕК разъясняет, что комитет, заседание которого назначено на 28 июля, не обладает полномочиями по принятию решений об уровне добычи", - отмечается в заявлении.

В ОПЕК добавили, что роль комитета ограничена мониторингом уровня исполнения сделки и анализом рыночных условий. Организация подчеркнула, что утверждения о том, что встреча мониторинга ОПЕК+ приведет к изменениям добычи в рамках сделки или добровольных обязательств "восьмерки ОПЕК+", являются неверными и выходят за рамки полномочий мониторингового комитета.

"Секретариат ОПЕК призывает к точному освещению, чтобы предотвратить рыночную путаницу и спекуляции", - заключили в ОПЕК.

Заседания мониторингового комитета ОПЕК+ проводятся раз в два месяца. Комитет может давать рекомендации по политике в области добычи нефти ОПЕК+ и может созвать внеочередную встречу всех министров альянса при необходимости, но не выносит никаких решений.