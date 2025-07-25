Пошлина на кукурузу будет понижена до 215,3 рублей за тонну.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 30 июля 2025 года сохранится на нулевом уровне. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень также сохранится на нулевом уровне. Пошлина на кукурузу будет понижена до 215,3 руб. с 840,8 руб. за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $224,3 за тонну, на ячмень - $193,5 за тонну, на кукурузу - $232,3 за тонну.

Ранее правительство РФ повысило базовую цену для расчета пошлины на экспорт из России ячменя и кукурузы на 1 тыс. руб., до 17,875 тыс. руб. за тонну. В то же время базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу не изменилась и составляет 18 тыс. руб. за тонну.

Плавающие пошлины на экспорт зерновых введены правительством РФ в 2021 году. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной. Она рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.