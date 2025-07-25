Заместитель председателя правительства республики Ризван Газимагомедов сообщил, что показатель вырастет до 30 млн тонн

ПЯТИГОРСК, 25 июля. /ТАСС/. Грузопоток в Республике Дагестан увеличится с 15 млн тонн до 30 млн тонн к 2030 году. Об этом рассказал заместитель председателя правительства республики Ризван Газимагомедов на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Сейчас 15 млн всего перевозится, из них 10 млн тонн - автомобильные перевозки, 5 млн тонн у нас перевозится РЖД и 1,5 млн морским транспортом, до 30 млн тонн к 2030 году у нас грузопоток увеличится", - сообщил Газимагомедов.

Он отметил, что такой рост будет благодаря тому, что к 2030 году завершится реконструкция всех автомобильных, РЖД перевозок, а также морского порта. "Реконструкция автомобильного пропуска завершится, РЖД завершится и также реконструкция морского порта тоже будет закончена, тогда эти три показателя [грузоперевозок] будут увеличены, а перспективы до 2050 года мы видим, что 50 млн тонн можно будет перевозить", - добавил Газимагомедов.