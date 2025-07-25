В соответствии с постановлением, информация для второго этапа разработки бюджетного прогноза должна предоставляться в Минфин не с 10 августа, а спустя 10 дней после одобрения прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал подготовленное Министерством финансов постановление правительства России, уточняющее порядок разработки долгосрочного бюджетного прогноза, следует из материалов на сайте Минфина РФ. Инициатива направлена на повышение качества долгосрочного бюджетного планирования.

"Бюджетный прогноз будет формироваться с учетом сведений реестра объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Установлены сроки обмена информацией между Минстроем и Минфином России. Это новация позволит в полном объеме учесть инвестиционные обязательства федерального бюджета в рамках капитального строительства", - пояснили в Минфине РФ.

В министерстве добавили, что постановление изменяет сроки предоставления параметра прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период. Информация для второго этапа разработки бюджетного прогноза должна предоставляться в Минфин России не с 10 августа, а спустя 10 дней после одобрения прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период.

"Это позволит учесть в долгосрочном бюджетном прогнозе параметры прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период и обеспечит синхронизацию этих двух документов", - подчеркнули в Минфине РФ.