Reuters: Трамп вряд ли реализует угрозу о пошлинах против покупателей нефти РФ

В публикации агентства заостряют внимание на том, что обещания президента США фактически повторяют высказанные ранее в адрес Венесуэлы, которые остались только на бумаге

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп едва ли выполнит свою угрозу ввести в случае отсутствия договоренности по Украине пошлины в отношении покупателей российской нефти. Такое мнение высказали опрошенные информационным агентством Reuters эксперты, комментируя предупреждение американского лидера.

"Мы находим, что вторичные пошлины являются, возможно, слишком грубым инструментом для использования администрацией [США]", - сказал руководитель отдела оценки геополитических рисков в вашингтонской консалтинговой компании Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра. Он предупредил, что речь идет о "ядерном варианте действий", который фактически предполагает удаление с мирового рынка "4,5 млн баррелей [нефти] в день" и разрыв Соединенными Штатами "торговых связей с другими странами", которые закупают топливо у России. Этот план чреват "гигантскими взлетами цен на нефть и обвалом мировой экономики", предупредил Феррейра.

В схожем ключе высказался и старший научный сотрудник базирующегося в столице США Центра стратегических и международных исследований (деятельность этой организации признана нежелательной на территории России) Клэй Сигл. По его словам, упомянутые Трампом пошлины в отношении России и ее торговых партнеров способны привести к перебоям в мировых поставках топлива и росту цен на него. "Во-первых, он (Трамп - прим. ТАСС) очень чувствителен к высоким ценам на нефть и будет стремиться избежать такого исхода", - заявил эксперт. Кроме того, подчеркнул он, "некоторые страны из числа торговых партнеров США, как и трейдеры на нефтяном рынке, сбрасывают это (такие угрозы Трампа - прим. ТАСС) со счетов как работу на публику".

В публикации заостряется внимание на том, что угрозы Трампа фактически повторяют высказанные ранее в адрес Венесуэлы. Они остались, по крайней мере, пока, только на бумаге и не привели к сокращению закупок Китаем венесуэльской нефти, указывается в материале.

Трамп заявил 14 июля о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Одновременно хозяин Белого дома сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Министр финансов Скотт Бессент позднее уточнил, что США будут призывать своих европейских союзников следовать примеру Вашингтона в случае введения им пошлин в размере 100% в отношении покупателей российской нефти.