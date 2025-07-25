Медведчук: на Украине произошел дефолт

Государственный долг Киева дошел до $181 млрд., заявил глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Дефолт на Украине произошел, и это уже нельзя отрицать. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года международное агентство S&P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт), после этого на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине", - подчеркнул политик.

Медведчук пояснил, что термин "дефолт" обозначает неспособность, в данном случае государства, оплачивать свои долги. И в истории мировой экономики, по его словам, такое явление встречается достаточно часто: например, США прошли через дефолт в 1933 и 1971 годах, последнее событие заставило Вашингтон искать выходы из войны во Вьетнаме. "Что касается Украины, то в начале правления режима [Владимира] Зеленского в 2019 году размер государственного и гарантированного государством долга составлял $81,9 млрд, - указал глава движения "Другая Украина". - На сегодня эта цифра дошла до $181 млрд. При Зеленском окончательно состоялась насаждаемая Западом бюджетно-долговая десуверенитезация Украины, поскольку две трети расходов госбюджета в последние годы покрывается за счет внешних и внутренних займов. А это означает, что Украина Зеленского способна себя обеспечить только на одну треть расходов".

Почему не объявлен?

Медведчук обратил внимание, что "реальный дефолт и его объявление - вещи разного порядка". "Официальное объявление дефолта Украиной будет означать не только, что она не может платить по своим долгам, но и то, что она дальше неспособна воевать, - пояснил он. - И тогда нужно будет признать, что "разумные инвестиции" [экс-президента США Джо] Байдена были в реальности безумными, а Евросоюз и другие страны коллективного Запада выбрасывали деньги, как фантики под ноги безответственного преступного клоуна".

По этим причинам, отметил политик, "существует огромный интерес доли западной политической элиты делать вид, что никакого дефолта на Украине нет, это очень привлекательная для инвесторов страна, которые хлынут со своими деньгами на просторы Неньки, как только закончится война".

А в реальности, подчеркнул он, "в ЕС осведомлены, что дефолт в стране уже произошел, поскольку Римская конференция по восстановлению Украины закончилась провалом, а чиновники ЕС прямо говорят о списании долгов, как только дефолт объявят".

Коррупционная схема финансирования Киева

Медведчук отметил, что в сложившейся ситуации "хорошо видна коррупционная схема, на которой держится сегодня финансирование Украины Зеленского: страну накачают безвозвратными кредитами, а потом спишут за счет ЕС". "И тогда понятно, почему при такой гигантской западной помощи украинцы этого не почувствовали, она до них просто не доходит. Эта схема известна давно по помощи африканским голодающим странам, которые голодают до сих пор. Теперь этот опыт перенесен на Украину", - объяснил он.

Национальная экономика Украины, по словам политика, "разрушена и восстановлению не подлежит, что намного серьезнее, чем дефолт". "Зеленский оказался никудышным руководителем и некомпетентным хозяйственником. Он сделал войну основой экономики страны, что преступно и ведет к ее уничтожению, в том числе, и главное, к уничтожению ее населения. До него много раз на практике было доказано, что одно только желание интегрироваться в ЕС не принесет Украине экономический рост. Для этой интеграции никогда не было объективных экономических условий", - заключил Медведчук.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.