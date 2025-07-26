Тбилиси отправил на российский рынок 10,6 тыс. тонн фрукта

ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Грузия в первом полугодии экспортировала в Россию 10,6 тыс. тонн яблок, что в 8,4 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Это следует из данных Национальной службы статистики Грузии, которые проанализировал ТАСС.

Согласно данным ведомства, с января по июнь Грузия поставила в РФ 10 595,8 тонны свежих яблок на сумму $6,6 млн. В первом полугодии 2024 года объем поставок этого фрукта в Россию составил 1 256,4 тонны на $840,7 тыс., что было самым низким показателем после 2018 года (656,4 тыс. тонн). С 2019 года экспорт яблок в Россию существенно вырос - до 9,4 тыс. тонны. Рекордно высокие данные за первые два квартала были в 2021 году - 11,2 тыс. тонн.

Всего Грузия продала в текущем году на мировые рынки 10 870,2 тонны яблок на $6,9 млн, что в 7,2 раза выше прошлогодних данных. Помимо России, Грузия экспортировала яблоки в Армению (155,5 тонны), Белоруссию (58,9 тонны) и Казахстан (60 тонн).