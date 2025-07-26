Трамп заявил о пропаже $100 млн, собранных пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Президент США назвал инициативу FireAid мошеннической схемой демократов

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал мошеннической схемой американскую инициативу FireAid, направленную на оказание помощи пострадавшим от природных пожаров в штате Калифорния, и заявил, что $100 млн из собранных на это средств пропали.

"FireAid" - это полная катастрофа, - написал президент на своей странице в Truth Social. - Похоже, что это еще одна вдохновленная демократами мошенническая схема. Пропали $100 млн".

В южной части Калифорнии, в районе Лос-Анджелеса, в январе из-за природных пожаров погибли более 30 человек, были уничтожены около 18 тыс. различных строений. Общественные организации, в том числе связанные с Демократической партией, объявили о проведении сбора средств на нужды тех, кто пострадал или лишился имущества из-за пожаров. В рамках этой инициативы 30 января в Калифорнии состоялся благотворительный концерт с участием певиц Билли Айлиш, Леди Гага, Кэти Перри и других популярных исполнителей. Собрано было около $100 млн, однако, как сообщил телеканал Fox News, средства впоследствии были распределены между рядом неправительственных организаций, а не переданы непосредственно пострадавшим.

Республиканец Трамп в очередной раз в соцсети подверг критике губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома (демократ). По словам президента, власти штата могли бы предотвратить пожары, если бы своевременно приняли надлежащие меры. Как полагает Трамп, дефицит воды, с которым столкнулся Лос-Анджелес во время пожаров, был вызван в первую очередь нежеланием Ньюсома отменить ограничения на ее использование.

Как отмечали метеорологи, причиной быстрого распространения огня в Калифорнии в январе была сухая и очень ветреная погода.