Пекин готов предложить миру больше решений в этой сфере, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян

ШАНХАЙ, 26 июля. /ТАСС/. Китай выдвинул инициативу по созданию Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на открытии Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

"Сегодня я пользуюсь платформой этой конференции, чтобы от имени правительства Китая предложить создать Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта", - заявил Ли Цян. По его словам, КНР готова предложить международному сообществу больше решений в этой сфере и "привнести больше китайской мудрости в глобальное управление искусственным интеллектом".

Ли Цян призвал международное сообщество работать сообща, чтобы способствовать здоровому развитию искусственного интеллекта в выгодном, безопасном и одновременно справедливом направлении. Премьер Госсовета отметил необходимость повышать общее благосостояние человечества.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту проводится ежегодно с 2018 года. Участие в ней принимают главы крупных компаний, государственные деятели, ученые и эксперты. Они налаживают контакты и обсуждают дальнейшие пути развития и применения технологий ИИ.