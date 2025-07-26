С приходом к власти правительства Пашиняна, цены только поднимаются, заявил президент организации Ара Абрамян

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Тарифы на свет в Армении будут только повышаться, несмотря на обещания властей страны снизить цены на электроэнергию после национализации компании "Электрические сети Армении" арестованного в Ереване российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Союза армян России Ара Абрамян.

"Власть говорит, что теперь якобы снизятся цены (в результате действий правительства после национализации принадлежавших Карапетяну "Электрических сетей Армении" - прим. ТАСС), но они этого не сделают. Все цены поднимутся, так уже было с приходом к власти правительства Пашиняна: цены только поднимаются, несмотря на разные обещания. Все это только слова и манипуляция, больше ничего", - сказал Абрамян.

Пашинян 26 июня на заседании правительства заявил, что "законопроект по национализации "Электросетей" готов и компания очень быстро перейдет в руки государства". Обсуждения по данной инициативе в законодательном органе начались 1 июля, а уже 3 июля законопроект был принят во втором и окончательном чтении. 8 июля закон подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.

18 июля Комиссия по регулированию общественных услуг Армении возбудила производство в отношении ЗАО "Электрические сети" Карапетяна и назначила Романоса Петросяна, члена правления партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", временным управляющим компанией, который сразу же заявил о скором увольнении нынешних топ-менеджеров компании.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Он был арестован на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны, периодически проводятся проверки и обыски в других компаниях, принадлежащих бизнесмену.