Средние цены на отели побережья Краснодарского края выросли до 16%

При этом в Анапе турпоток упал более чем в два раза, и, чтобы привлечь туристов, отели начали снижать цены - в среднем на 25-40%, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Средние цены на гостиницы на всем побережье Краснодарского края увеличились в курортном сезоне 2025 года на 12-16%, за исключением Анапы, где они снизились на 25-40% из-за разлива мазута. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

"В среднем стоимость гостиниц на побережье Краснодарского края увеличилась на 12-16%. Однако в Анапе турпоток упал более чем в два раза из-за разлива мазута в Черном море, и, чтобы привлечь туристов, отели начали снижать цены - в среднем на 25-40%. Несмотря на это, загрузка отелей Анапы сейчас составляет менее 50% от показателей 2024 года, сезон будет тяжелым для курорта", - сказал он.

Отели эконом-класса не открылись, поскольку там нет инфраструктуры для отдыха без моря, добавил Ромашкин. Холодный июнь также негативно сказался на итогах первой половины лета для всего Краснодарского края. По его словам, маловероятно, что удастся компенсировать потери в июле-августе.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года у берегов Анапы. По информации экстренных служб, они перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута.

По словам Ромашкина, из всех курортов региона Геленджик, несмотря на прохладный июнь, должен выйти в плюс по окончании сезона: там меньше отелей, чем в Анапе, а цены не снижались, поскольку нет загрязнения воды и пляжи открыты. Открытие аэропорта в Геленджике пока что мало сказалось на спросе и загрузке гостиниц, и никак - на ценах, поскольку заявленные объемы авиаперевозки слишком малы. Сегодня курорт принимает около 20 тыс. туристов в сутки, а новый аэропорт нарастит объем до 1 тыс. человек в сутки лишь в августе. Аэропортом могут воспользоваться также туристы, направляющиеся в Анапу и Крым, поскольку это более короткий путь по сравнению с сочинским авиаузлом.

Аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, запустил первый после перерыва рейс 18 июля 2025 года. Регулярные полеты могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

Рыночные цены

Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения Краснодарского края в текущем сезоне составляет 6,4 тыс. против 5,5 тыс. рублей в прошлом году, подсчитали для ТАСС специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". Среди наиболее популярных направлений самый большой рост цен произошел в Ейске - до 5,3 тыс. рублей, что на 23% больше, чем в прошлом сезоне - 4,3 тыс. рублей. На втором и третьем местах Эсто-Садок - 8,4 тыс. рублей. (+15%, 7,3 тыс. рублей в прошлом курортном сезоне) и Кабардинка - 6,1 тыс. рублей (+13%, 5,4 тыс. рублей). Замыкают тройку лидеров Сочи и Дивноморское - по 6,5 тыс. рублей (+12%, 5,8 тыс. рублей) в каждом. В Геленджике ночь в номере стоит в среднем 6,7 тыс. рублей (+12%, 6 тыс. рублей).

По мере снижения турпотока в сентябре-октябре стоимость ночи в среднем по Краснодарскому краю снижается до 6 тыс. рублей, рассказали в "Островке". На лето 2026 года при раннем бронировании средняя стоимость составляет порядка 4, 4 тыс. рублей за ночь. "Основной фактор роста цен - общий рост стоимости товаров и услуг, а также сохранение высокого интереса к отдыху на Черноморском побережье. Мы ожидаем, что динамика цен останется стабильной и в следующем сезоне", - отметили специалисты.

Отели с собственной инфраструктурой пошли вверх

Несмотря на предупреждения о неблагоприятной экологической обстановке, туристы в Анапу все-таки едут, но в отели верхнего и среднего ценовых сегментов, инфраструктурное наполнение которых позволяет им не покидать территорию и пользоваться его услугами, в том числе бассейнами, рассказала ТАСС партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Мережко. "Чем меньше у отеля возможности заместить для туриста море, тем ниже его стоимость и загрузка. В экономичном сегменте - провал. Рост указанного выше показателя по отношению к предыдущему году при этом незначительный - порядка 10-15%", - сообщила она.

По ее словам, на текущий момент среди ключевых курортов края по стоимости размещения (если ориентироваться на открытые данные систем бронирования) в отелях верхнего и среднего сегментов лидирует Анапа. Средняя стоимость номера в этом сезоне там составляет порядка 16,5 тыс. рублей в сутки против 14,9 тыс. рублей годом ранее.

Вторым по стоимости размещения курортом края является Геленджик, где бронирование номера в среднем стоит 15 тыс. рублей в сутки, что на 35% выше, чем годом ранее. Динамику в Геленджике эксперт объясняет тем, что отельеры подняли цены, ожидая притока туристов из Анапы, а также открытием аэропорта. Удастся ли в оставшуюся половину лета компенсировать убытки, понесенные в начале сезона, будет зависеть от ценовой политики, которую выберут отельеры: для массового туриста стоимость отдыха на курорте близка к максимальной, отмечает Мережко. Рост цен в Геленджике, скорее, спровоцировал повышение спроса на другие курорты края, более бюджетные, считает она.

Туапсе и Новороссийск - самые инфраструктурно ненаполненные курорты, номера там сейчас можно забронировать за 5-6 тыс. рублей в сутки, они подорожали до 15% год к году, отметила Мережко. Это курорты массового спроса, который "не потянул" Сочи и Геленджик, добавила она. В Сочи на текущий момент бронируются номера по 12-13 тыс. рублей. При этом средняя стоимость, по которой осуществляется бронирование в горном кластере на лето, почти в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года, а морской кластер подрос в среднем на 10%, заключила она.