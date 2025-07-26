Как указал премьер-министр РФ, в стратегии внимание должно быть уделено развитию инфраструктуры новых регионов, улучшению транспортной связанности с ними, повышению доступности опорных населенных пунктов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству транспорта обновить транспортную стратегию России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"В актуализированную стратегию должны быть включены цели и задачи по обеспечению лидерства России в сфере беспилотных технологий в транспортной сфере. В частности, должны быть обозначены конкретные сроки начала и завершения экспериментов в этой сфере по каждому виду транспорта", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, в стратегии внимание должно быть уделено развитию инфраструктуры новых регионов, улучшению транспортной связанности с ними, повышению доступности опорных населенных пунктов с учетом пассажирских и грузовых потоков. Поручено также включить меры по приведению внутренних водных путей в нормативное состояние и расширению использования внутреннего водного транспорта.

К 28 ноября Минтранс должен представить концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 года. До 5 ноября совместно с Минэкономразвития должны быть внесены в правительство предложения по концепции федерального закона "О транспортной политике". До 15 декабря Минтранс и Минцифры должны предоставить готовую концепцию национальной цифровой транспортно-логистической платформы, включая создание платформенных решений для снижения логистических издержек.

Поручения по вопросам финансирования

Несколько поручений Мишустина связаны с вопросами финансирования. Так, до 15 декабря Минтранс, Минстрой и Минфин должны представить предложения по опережающему финансированию проектов развития Новороссийского и Мурманского транспортных узлов, а также Багаевского гидроузла в Ростовской области.

Минфин и Минтранс при формировании федерального бюджета на 2026-2028 гг. должны проработать вопрос дополнительного финансирования мероприятий по обновлению общественного транспорта и развитию железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Доклад по этому направлению должен быть представлен не позднее 1 сентября.

До 1 октября Минтранс и Минэкономразвития должны провести оценку производительности труда в транспортной отрасли и сформировать меры, позволяющие обеспечить достижение к 2030 году пятого места по производительности среди всех отраслей экономики.

Стратегическая сессия, на которой были сформированы указанные поручения, прошла 17 июня 2025 года. Ее участники обсудили приоритетные направления модернизации и наращивания потенциала транспортного комплекса страны.