Инвесторам нужно стимулирование для строительства по механизму "альтернативной котельной"

Как отметил глава комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" Айсен Николаев, система требует доработки

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Стимулирование инвесторов поможет начать строительство по механизму "альтернативной котельной". Об этом сообщил в интервью ТАСС глава комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Мы видим, что механизм "альтернативной котельной", на самом деле, неплохой, отвечающий более-менее современным экономическим отношениям. Он сегодня, в период высокой рыночной ставки в первую очередь, не работает. И для того, чтобы его привести в рабочее состояние, необходимо принять ряд мер, связанных в том числе и со стимулированием инвесторов более активно заниматься вопросами строительства по механизму "альтернативной котельной", - сказал он.

Николаев отметил, что для осуществления этого инвесторы просят донастроить механизм. "Но для этого все инвесторы, в том числе и энергокомпании, которые этим занимаются, просят сделать послабления в механизмах. Это достаточно узкие вопросы, я не стал бы в них вдаваться, потому что это вопрос в некоторой степени дискуссионный, который надо обсуждать, в том числе с регуляторами. Но еще раз говорю, что механизм сегодня требует доработки, он и так требовал доработки, иначе бы уже все на него переходили бы массово, но вот в условиях высокой учетной ставки он, конечно, видно, что перестает", - добавил он.

Модель рынка теплоэнергетики по типу "альтернативной котельной" предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (на 10 лет и более). Инвестор и местные власти рассчитывают затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже.