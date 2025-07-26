По мнению председателя партии "Справедливая Россия - За правду", отсутствие механизма регулирования привело к тому, что в 2024 году рост цен на топливо превысил инфляцию

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Государство имеет рычаг воздействия для сдерживания цен на бензин внутри РФ, необходимо вводить полный запрет на экспорт бензина. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"У государства все же есть рычаг воздействия на ситуацию: запрет на экспорт бензина, который можно реализовать на нашей бирже и таким образом сбить цены. <…> Хватит тянуть резину и переживать за прибыли нефтеэкспортеров, пора вводить полный запрет на вывоз бензина", - сказал Миронов.

По мнению депутата, отсутствие механизма регулирования привело к тому, что в 2024 году рост цен на топливо превысил инфляцию. В этом году прогнозируется такой же результат, считает он.

Ранее источники ТАСС на топливном рынке сообщили, что ведомства готовятся ввести запрет на экспорт бензина для производителей с 1 августа сроком на один или два месяца. Сейчас ограничения на поставки за рубеж действуют только для трейдеров до конца лета.