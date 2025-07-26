По данным газеты, ЕС игнорирует право каждого государства устанавливать собственные цели по защите климата, как это согласовано в Парижском соглашении по климату

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Катар может полностью прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз (ЕС), если Еврокомиссия (ЕК) откажется исключить ключевые требования по защите климата из своей директивы о цепочке поставок. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на письмо государственного министра по вопросам энергетики Катара и гендиректора Qatar Energy Саада бен Шарида аль-Кааби.

В четырехстраничном письме, направленном правительству Бельгии 21 мая, аль-Кааби открыто пригрозил прекращением поставок. Он заявил, что ЕС должен внести дальнейшие изменения в Директиву о должной осмотрительности в отношении корпоративной устойчивости (CSDDD), в противном случае "Катару и QatarEnergy придется серьезно рассмотреть альтернативные рынки сбыта СПГ и других продуктов за пределами ЕС, которые обеспечивают более стабильную и благоприятную для бизнеса среду". Статья 22 директивы CSDDD, посвященная защите климата, содержит "очевидные несоответствия и противоречия" с законами и стандартами, действующими в Катаре, указал госминистр.

ЕС игнорирует право каждого государства устанавливать собственные цели по защите климата, как это согласовано в Парижском соглашении по климату. "Высокие штрафы, санкции и гражданско-правовая ответственность за несоблюдение статьи 22" представляют собой риск, подрывающий способность QatarEnergy "продолжать поставки СПГ и других продуктов в ЕС", подчеркивается в письме.

Письмо аль-Кааби, по информации Welt am Sonntag, было получено не только Бельгией, но и другими государствами ЕС. Евросоюз стремится стать климатически нейтральным к 2050 году, однако эта дата не указана в Парижском соглашении по климату. "Я убежден, что компании не должны быть вынуждены выбирать между климатической политикой своей страны и нормами ЕС", - констатируется в письме госминистра Катара.

Катар занимает 3-е место в мире по запасам природного газа и 6-е место по его добыче. По данным Евростата, в первом квартале 2025 года Катар стал третьим крупнейшим экспортером СПГ в ЕС после США (50,7%) и России (17%). Эмират обеспечил 10,8% европейского спроса на СПГ. Если санкции против России будут введены, как и планировалось, не позднее 2028 года, а Катар уйдет с европейского рынка, ЕС придется заместить более четверти всего импорта СПГ, поясняет Welt am Sonntag.

Расширение поставок СПГ из США не сможет компенсировать такую потерю объемов. Кроме того, если поставки из Катара прекратятся, доля США вырастет до 60%, что вновь сделает Европу зависимой от одного поставщика. ЕС и без того сильно зависит от СПГ: если в 2021 году на СПГ приходилось 20% импорта газа, то к 2024 году этот показатель вырос до 37%, резюмирует газета.