В подразделении ведомства по борьбе с мошенниками рассказали, что с гражданином могут связаться, используя вариант схемы "фэйк босс"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Включать функцию демонстрации экрана при общении в мессенджерах опасно. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Эта функция может быть очень удобна, но, если вы общаетесь со злоумышленником (кем бы он не представлялся), ваши данные уже у него в кармане", - предупредили в ведомстве.

В подразделении по борьбе с мошенниками рассказали, что с гражданином могут связаться, используя вариант схемы "фэйк босс", и потребовать зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Ресурс чаще всего полностью легитимный и достаточно известный.

"Для ускорения регистрации предложат помощь и попросят включить демонстрацию экрана. Таким образом злоумышленники в прямом эфире увидят персональные данные и подадут заявку на восстановление доступа к аккаунту на "Госуслугах" и код подтверждения, поступивший гражданину, также будет считан с экрана.