Мошенники используют подарки в Telegram как рекламу запрещенного контента

Член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин пояснил, что по схеме злоумышленник дарит администратору "безобидный" подарок, в описании которого зашит рекламный контент, например, ссылка на наркошоп, онлайн-казино или экстремистские материалы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Злоумышленники используют цифровые подарки в мессенджере Telegram как скрытую рекламу запрещенного контента или иной противоправной информации. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Использование цифровых подарков в Telegram как канала скрытой рекламы запрещенных веществ или иной противоправной информации - это новая форма манипуляции, нацеленная в первую очередь на администраторов популярных каналов. Мошенники рассчитывают на то, что владелец канала не обратит внимания на описание или содержание подарка, оставит его публично видимым, и этим воспользуются недоброжелатели для провокации или подачи жалобы", - рассказал парламентарий.

Он пояснил, что по схеме злоумышленник дарит администратору "безобидный" подарок, в описании которого зашит рекламный контент, например, ссылка на наркошоп, онлайн-казино или экстремистские материалы. После этого подарок становится видимым всем подписчикам канала. Затем, по словам депутата, или анонимно, или через подставных лиц, отправляется жалоба в Роскомнадзор или другие инстанции - с формулировкой "через данный Telegram-канал распространяется запрещенная информация". "Подобные действия могут трактоваться как косвенное распространение запрещенного контента. Особенно уязвимыми оказываются люди старшего поколения или те, кто не следит за техническими новшествами платформы - они могут даже не знать, что такие подарки отображаются публично", - добавил он.

По словам Немкина, во избежание подобных ситуаций необходимо регулярно проверять вкладку подарков и немедленно скрывать или удалять любые подозрительные элементы. Сам мессенджер Telegram, как отмечает депутат, позволяет ограничить отображение подарков или полностью отключить их отображение на канале. Также парламентарий рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию, запретить неавторизованные действия сторонних ботов и быть внимательным к активности, происходящей на публичной странице канала. "В более широком контексте эта ситуация подчеркивает необходимость цифровой гигиены и базовой медийной грамотности у всех, кто ведет публичные страницы в Telegram и других мессенджерах. Канал с тысячами подписчиков - это уже не просто блог, а полноценная медиаплощадка, за которую есть юридическая и репутационная ответственность. Важно относиться к ее содержанию и настройкам с таким же вниманием, как к публикациям в СМИ или официальных аккаунтах", - рассказал депутат.