Первые мероприятия по апробации содержания программы стартуют уже в 2025 году

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 220 млн рублей на разработку программы повышения квалификации для руководителей и заместителей руководителей детских садов, школ и организаций дополнительного образования. Распоряжение об этом подписано, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Новая программа будет содержать единый подход к обмену опытом, распространению новейших практик, а также повышению компетенции руководителей образовательных учреждений. Оператором программы определен Фонд гуманитарных проектов", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, первые мероприятия по апробации содержания программы стартуют уже в 2025 году.