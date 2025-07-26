В России утвердили Концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года

Она предусматривает формирование единых подходов к внедрению цифровых решений в многоквартирных домах, развитие отечественных технологий и повышение комфортности проживания

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило Концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Она позволит синхронизировать усилия органов власти, застройщиков, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения по развитию этого направления", - говорится в сообщении.

Как отмечается, концепция предусматривает формирование единых подходов к внедрению цифровых решений в многоквартирных домах, развитие отечественных технологий и повышение комфортности проживания за счет использования современных систем.

Ключевым направлением станет обеспечение информационной безопасности. Запланирована выработка типовых требований как для устройств и цифровых систем, так и для единой цифровой среды, в которой они функционируют.

План конкретных мероприятий по реализации концепции будет разработан Минцифры совместно с Минстроем, Минпромторгом, Минэнерго и другими профильными ведомствами. Представить его в правительство поручено в течение шести месяцев.