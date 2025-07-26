Грызлов: развитие внутреннего туризма играет важную роль в укреплении экономики СГ

Посол РФ в Белоруссии отметил, что это хорошо прослеживается не только в росте предпринимательской активности и создании новых рабочих мест, но и в динамичном развитии сферы услуг, торговли, строительства

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Увеличение объемов внутреннего туризма играет немаловажную роль в развитии экономики Союзного государства. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в приветствии участникам Международного туристического форума "Пора путешествовать по Союзному государству".

"Увеличение объемов внутреннего туризма, привлечение россиян и белорусов на курорты Союзного государства сегодня является немаловажным фактором развития экономики и инфраструктуры регионов", - цитирует дипломата пресс-служба посольства в Telegram-канале. По словам Грызлова, это хорошо прослеживается не только в росте предпринимательской активности и создании новых рабочих мест, но и в динамичном развитии сферы услуг, торговли, строительства и многих других секторах экономики, прямо или косвенно связанных с туризмом.

"На фоне удорожания и усложнения логистики поездок в страны дальнего зарубежья наши путешественники все чаще находят для себя достойные альтернативы для отдыха на бескрайних просторах Союзного государства - от Бреста до Владивостока. Белорусы открывают для себя жемчужины природы и достопримечательности России - будь то красоты Русского Севера, Карелии, музеи и шедевры архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга или же курорты Причерноморья, Кавказа, Алтая или Приморья. Россиян в Беларуси всегда привлекали уникальные памятники историко-культурного наследия и качественное санаторно-курортное лечение", - обратил внимание посол.

Как отметил дипломат, при этом российские и белорусские туристические направления в последние годы сильно выросли с точки зрения качества сервиса и зачастую превосходят по этому показателю зарубежных конкурентов. О серьезном оживлении рынка туристических услуг Союзного государства свидетельствует рекордный рост взаимных поездок белорусов и россиян - порядка 6 млн в 2024 году. Развитие этой отрасли входит в число долгосрочных приоритетов двух стран, подчеркнул посол. "В частности, президент [РФ] Владимир Владимирович Путин поставил задачу увеличить долю рекреационных услуг в ВВП России до 5% к 2030 году, а объем ежегодного туристического потока - до 140 млн человек. Этому должна способствовать реализация масштабного национального проекта "Туризм и гостеприимство", который предусматривает в том числе льготы по налогообложению и кредитованию гостиничного фонда", - сказал он.

Отдельного внимания заслуживают нововведения в российском законодательстве, которые вступают в силу с 1 сентября и фактически приравнивают оказание услуг по выездному туризму в Белоруссию и ряд других дружественных стран к внутреннему туризму, сообщил Грызлов. Это позволит снизить издержки на финансовое обеспечение и страхование такой деятельности и тем самым повысит ценовую привлекательность предложений. "Уверен, что совместными усилиями нам удастся придать новый импульс развитию индустрии и укрепить имидж Союзного государства как одного из самых актуальных, интересных и гостеприимных направлений для путешествий", - заключил дипломат.

Форум в Минске

26 - 28 июля в Минске проходит форум "Пора путешествовать по Союзному государству", посвященный популяризации и продвижению туристических продуктов России и Белоруссии. В мероприятии участвуют представители белорусского турбизнеса, а также более 200 гостей почти из 40 российских регионов.