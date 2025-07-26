Минэнерго формирует перечень имеющих право на отсрочку организаций, после чего его представят в ФНС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правительство России продлило сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний угольной отрасли до 30 ноября 2025 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно. <...> Согласно документу, по 30 ноября 2025 года включительно для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов. Кроме того, до указанной даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 года, при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства", - говорится в сообщении кабмина.

Минэнерго формирует перечень имеющих право на отсрочку организаций на основании заявлений от компаний и предприятий. Далее перечень будет представлен в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Правительство 30 мая поддержало предоставление отсрочки по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря всем угольным компаниям, срок может быть продлен и на более длительный период. Угольным компаниям также предоставят адресные субсидии, чтобы компенсировать часть стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния. Еще одно решение касается предоставления компенсации в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля в северо-западном и южном направлении сибирским угольным компаниям. Кроме того, предприятиям угольной отрасли России, испытывающим серьезную долговую нагрузку, признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность, будут утверждены планы финансового оздоровления предприятий отрасли, в том числе предусматривающие помощь непосредственных бенефициаров (акционеров), а также ограничения на выплату дивидендов, повышение оплаты труда высшему менеджменту, оптимизацию затрат.