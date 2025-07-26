Льготы стали одной из ключевых общесистемных мер, принятых в рамках программы повышения эффективности отрасли, отметил министр энергетики

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Решение правительства продлить сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний угольной отрасли до 30 ноября 2025 года позволит компаниям справиться с проблемой ликвидности и пополнить оборотный капитал, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Решение правительства об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для угольных предприятий позволит компаниям справиться с проблемой ликвидности и пополнить оборотный капитал", - сказал он.

По его словам, льготы стали одной из ключевых общесистемных мер, принятых в рамках программы повышения эффективности угольной отрасли.

Она также включает адресные меры поддержки угольных предприятий, в том числе предоставление отсрочки по кредитам и реструктуризацию задолженности.

Ранее постановление о продлении сроков уплаты НДПИ для компаний угольной отрасли до 30 ноября 2025 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По нему Минэнерго формирует перечень имеющих право на отсрочку организаций на основании заявлений от компаний и предприятий. Далее перечень будет представлен в Федеральную налоговую службу (ФНС).

О поддержке угольной отрасли

30 мая правительство РФ поддержало предоставление отсрочки по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря всем угольным компаниям, срок может быть продлен и на более длительный период. Угольным компаниям также предоставят адресные субсидии, чтобы компенсировать часть стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния. Еще одно решение касается предоставления компенсации в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля в северо-западном и южном направлении сибирским угольным компаниям. Кроме того, предприятиям угольной отрасли РФ, испытывающим серьезную долговую нагрузку, признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность, будут утверждены планы финансового оздоровления предприятий отрасли, в том числе предусматривающие помощь непосредственных бенефициаров (акционеров), а также ограничения на выплату дивидендов, повышение оплаты труда высшему менеджменту, оптимизацию затрат.