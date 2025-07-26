Декан факультета финансовой экономики МГИМО МИД России отметил, что возобновление поставок венесуэльской нефти в США не окажет на Россию экономического эффекта

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Решение администрации президента США Дональда Трампа выдать нефтегазовой компании Chevron разрешение на возобновление добычи нефти в Венесуэле направлено на стабилизацию цен на американском внутреннем энергорынке. Такое мнение высказал ТАСС декан факультета финансовой экономики МГИМО МИД России Игбал Гулиев.

"Это важный поворот в энергетической дипломатии США на фоне нестабильности цен на мировом рынке и усиливающейся глобальной борьбы за нефть. Это также политический и тактический шаг, который представляет собой попытку США вернуть контроль над нефтяными потоками и ослабить влияние конкурентов. Венесуэла - страна с крупнейшими запасами нефти", - сказал собеседник агентства.

По оценке экономиста, "до пандемии коронавируса большая часть венесуэльской нефти направлялась в Америку, а после ухудшения отношений и введения дополнительных санкций венесуэльская нефть начала продаваться в Китай, Индию и третьи страны". "Сейчас Вашингтону выгодно вернуть ее на свой рынок, чтобы и стабилизировать внутренние цены, и ослабить влияние конкурентов", - пояснил Гулиев.

По его словам, "главным после выдачи Chevron лицензии на добычу нефти останется вопрос, куда пойдет прибыль от этих сделок: США будут прилагать максимальные усилия, чтобы эти средства не пошли в казну Каракаса".

Эксперт охарактеризовал позицию Соединенных Штатов как энергетический прагматизм. Вашингтону, с его точки зрения, "нужно возобновлять поставки", а "Венесуэла - близкий и удобный источник энергоресурсов".

По мнению Гулиева, возобновление поставок венесуэльской нефти в США не окажет на Россию экономического эффекта. "Российско-венесуэльское энергетическое сотрудничество держится на более прочном фундаменте, чем венесуэльско-американское, которое носит тактический характер", - отметил он.

США и нефть Венесуэлы

24 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти США разрешили компании Chevron возобновить добычу нефти в Венесуэле. Предыдущая лицензия истекла в мае этого года.

Американские власти в ноябре 2022 года позволили Chevron добывать нефть в республике и поставлять ее в США, несмотря на санкции в отношении Каракаса. Позднее соответствующая лицензия несколько раз продлевалась Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

В 2019 году Венесуэла разорвала отношения с США после того, как Вашингтон признал самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой государства. С 2015 года США и их союзники ввели против республики более 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб венесуэльской экономике наносят санкции, под которые подпала в 2019 году государственная нефтегазовая компания PDVSA.