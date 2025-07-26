Все билеты на рейс распродали

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind выполнит 27 июля первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР - Пхеньян.

Первый рейс в Пхеньян запланирован на 19:00 мск с вылетом из аэропорта Шереметьево, приземлится борт в 09:05 по местному времени в аэропорту Сунан. Полет будет выполнен на широкофюзеляжном самолете Boeing 777-200ER. Время в пути составить чуть более восьми часов. Цена на билеты начиналась от 44,6 тыс. рублей. Обратный рейс ожидается 29 июля, стартовая цена билетов была от 44,9 тыс. рублей.

Согласно данным сайта авиакомпании, все билеты на рейс Москва - Пхеньян 27 июля и на обратный рейс 29 июля распроданы.

В начале июля Росавиация выдала Nordwind допуск на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Пхеньяном. Перевозчику разрешено выполнять полеты с частотой до двух раз в неделю. Позже в Минтрансе РФ уточнили, что первый полет из Москвы в Пхеньян запланирован на 27 июля. Далее рейсы будут выполняться с частотой один раз в месяц - для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов.

Как заявляла в июне представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва и Пхеньян договариваются о расширении географии авиасообщения, что свидетельствует "об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях".

Между Москвой и Пхеньяном с 17 июня текущего года возобновилось прямое железнодорожное сообщение после приостановки в 2020 году в связи с COVID-19, а с 19 июня восстановлено курсирование поездов между Пхеньяном и Хабаровском.