Каждый резидент вложит от 500 млн до 1 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Первыми резидентами нового индустриального парка "Феодосия" в Республике Крым станут 11 инвесторов, каждый из которых вложит в производство от 500 млн до 1 млрд рублей, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.

"11 инвесторов сегодня в предпроектной работе. Предприятие с августа начинает заключение договоров в аренду. Каждый вкладывает от 500 млн до 1 млрд рублей. Многие займы будут через Фонд развития промышленности Российской Федерации. Сейчас идет подбор оборудования, на котором указанная продукция будет производиться", - сказал он.

Сейчас предприятия вместе с парком проектируют размещение зданий, обустройство подъездных путей к ним. Инженерная инфраструктура туда полностью подведена. Министр отметил, что предприятию нужно в среднем 1,5-2 года на стройку и запуск производства.

Первыми резидентами парка станут девять инвесторов, которые наладят выпуск стеклотары, гипсокартона, газобетона и упаковки.

Строительство объекта началось в апреле 2019 года и завершилось весной 2025 года. Индустриальный парк в Феодосии располагается на площади 122,3 га, он реализуются в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Стоимость контракта на строительство парка составила 1,2 млрд рублей, площадь застройки - 5 634 кв. м. Инфраструктура и коммуникации парка включают в себя газопровод, системы гарантированного электроснабжения, системы теплоснабжения, очистные сооружения, системы канализации и информационного обеспечения.

Ранее в Министерстве промышленной политики Республики Крым сообщали, что для инвесторов парка будет доступна существенная льгота - 1 рубль за аренду 1 га земли, что позволит привлечь резидентов в парк и будет способствовать развитию промышленного производства.