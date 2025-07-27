Объем поставок в первом квартале 2025 года составил рекордные 1,1 тыс. тонн

ТБИЛИСИ, 27 июля. /ТАСС/. Грузия поставила в Россию в первом квартале 2025 года 1,1 тыс. тонн виски, что стало рекордным показателем и в 2,8 раза превысило аналогичные данные 2024 года. Это следует из информации Национальной службы статистики Грузии, которую проанализировал ТАСС.

Согласно данным ведомства, экспорт виски в РФ с января по июнь составил 1 133,6 тонны на $3,03 млн. В прошлом году этот показатель составил 398,2 тонны на $1,4 млн. Всего за прошлый год Россия купила у Грузии 1,3 тыс. тонн этого алкогольного напитка. Именно с 2024 года Грузия стала поставлять в РФ виски в значительных количествах. За весь 2023 год в РФ было продано 22,1 тонны, в предыдущие годы - не более 10 тонн в год.

Всего на мировые рынки в текущем году было продано 1,87 тыс. тонн грузинского виски на $14 млн (рост на 41% в годовом выражении). Больше всего виски было экспортировано в Россию - 1,1 тыс. тонн. По объему поставок грузинского виски второе место занимает Армения (291,4 тонны), но по общей стоимости экспорта эта страна лидирует - $4,3 млн. Также грузинский виски в текущем году экспортировался в Азербайджан, Киргизию, Латвию, Сингапур, Узбекистан, Францию и другие страны.