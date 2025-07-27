Эти регионы можно рассматривать как субъекты, демонстрирующие системный подход, готовность к экспериментам и тесное взаимодействие с федеральными инициативами, указали в пресс-службе агентства

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Регионы, которые внедрили Региональный стандарт развития креативных индустрий, разрабатываемый Агентством стратегических инициатив (АСИ), могут стать драйверами креативной экономики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АСИ.

"Агентство стратегических инициатив уже проводит анализ региональных мер поддержки в тех субъектах РФ, которые проявляют наибольшую вовлеченность в развитие креативной экономики и активно взаимодействуют с агентством в рамках внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий. Эти регионы можно рассматривать как регионы-драйверы - субъекты, демонстрирующие системный подход, готовность к экспериментам и тесное взаимодействие с федеральными инициативами", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что АСИ будет вести работу со всеми регионами, внедряющими регстандарт. "Однако при этом важна проактивная позиция со стороны самих субъектов. Инициатива по тестированию и внедрению новых мер должна исходить в том числе от региональных команд, заинтересованных в ускоренном развитии своей локальной экономики", - уточнили в агентстве.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение до 2036 года разработать стратегию развития креативной экономики. Для исполнения стратегии развития креативной экономики составят план мероприятий, добавили в кабмине. В частности, будет создан национальный рейтинг регионов по развитию креативных индустрий, и пополнен перечень видов деятельности, относящихся к данной сфере. С этой целью предполагается внести изменения в ОКВЭД. Еще одно планируемое мероприятие - регуляторный сбор и анализ обратной связи от субъектов креативных индустрий.