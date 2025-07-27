Глава комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" отметил, что решения по поддержке предприятий уже появились

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Снижение стоимости угольных перевозок должно стать важным направлением транспортной политики. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Надо много над чем работать, в том числе и вопросом логистики. Все-таки [нужно] удешевление провоза угля, причем не только на восток, но и на юг, на север и запад. Я считаю, что тоже этим надо вопросами серьезно заниматься", - сказал он.

Николаев добавил, что решения по поддержке предприятий уже появились. Так, он отметил помощь отдельным предприятиям, решение Центробанка по резервированию и кредитам, которые были выданы крупным угольным компаниям. "Это и вопросы, связанные с помощью отдельных предприятий по налогам, по их реструктуризации. Я считаю, что это уже немножко помогло в целом градус снизить", - сказал он.

Ранее на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" Николаев подчеркнул, что поддержка угольной отрасли - стратегическая задача, напрямую связанная с устойчивым развитием регионов, обеспечением энергетической безопасности и качеством жизни населения. Он также отмечал, что на угле вырабатывается 15% электроэнергии в России.