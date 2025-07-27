"Русский стандарт": средний чек покупки онлайн более чем в 1,5 раза выше офлайна

По данным исследования банка, в число самых популярных категорий трат в зависимости от числа покупок в офлайне в первой половине 2025 года вошли супермаркеты, автомойки и кафе быстрого питания

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Средний чек онлайн-покупок оказался более чем в 1,5 раза выше, чем в офлайне, составив 2 601 руб. против 1 498 руб. соответственно, показало исследование банка "Русский стандарт" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным исследования, в число самых популярных категорий трат в зависимости от числа покупок в офлайне в первой половине 2025 года вошли супермаркеты (средний чек - 726 руб.), автомойки (средний чек - 125 руб.) и кафе быстрого питания (средний чек - 414 руб.).

В онлайне среди категорий-лидеров по числу покупок оказались маркетплейсы (средний чек - 2 692 руб.), кафе быстрого питания (средний чек - 773 руб.) и магазины детской одежды (средний чек - 1 767 руб.).

При этом в первом половине текущего года 65% от общего числа покупок пришлось на офлайн, а 35% - на онлайн (в 2024 г. - 60% офлайн и 40% онлайн).