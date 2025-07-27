Шереметьевская таможня сообщила об основном нарушении в ходе задержек рейсов

Количество выявленных нарушений не увеличилось, основными остались недекларирование наличных денежных средств и товаров, сообщила пресс-служба Шереметьевской таможни

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Количество выявленных нарушений в период задержек рейсов в аэропорту Шереметьево не увеличилось, основными остались недекларирование наличных денежных средств и товаров. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Шереметьевской таможни.

"Задержки рейсов не оказали негативного влияния на проведение таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, работа должностных лиц таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) осуществлялась в штатном режиме. "В течение периода задержек количество выявленных нарушений осталось на прежнем уровне. Основными нарушениями, зафиксированными в это время, стали случаи недекларирования наличных денежных средств и товаров", - сообщили там.

Задержки рейсов также не сказались негативно на работе таможенного поста Аэропорт Шереметьево (грузовой). "Что касается работы таможенного поста Аэропорт Шереметьево (грузовой), то здесь также не было зафиксировано никаких негативных последствий от задержек рейсов", - говорится в сообщении.

© Пресс-служба Шереметьевской таможни/ ТАСС

В пресс-службе отметили, что все операции выполнялись в штатном режиме. "Мы продолжаем обеспечивать безопасность и соблюдение законодательства в области таможенного контроля и готовы оперативно реагировать на любые изменения в ситуации", - заключили ТАСС.

В июле неоднократно вводились ограничения работы аэропортов центральной части России. В частности, столичные авиагавани приостанавливали прием и выпуск воздушных судов несколько раз. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписание полетов. 22 июля директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова сообщила ТАСС, что рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, а рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов. По ее словам, сотрудники авиагавани выдают пассажирам воду и матрасы.