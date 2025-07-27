По словам специального помощника бразильского лидера Селсу Аморима, государство "хочет иметь диверсифицированные отношения и не зависеть от одной страны"

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против Бразилии ведут к дальнейшему укреплению отношений южноамериканского государства с партнерами по БРИКС. Об этом заявил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим в интервью британской газете Financial Times.

По его словам, действия Трампа "укрепляют отношения с БРИКС", поскольку Бразилия "хочет иметь диверсифицированные отношения и не зависеть от одной страны". Аморим подчеркнул, что бразильские власти также намерены теснее сотрудничать с другими странами в Европе, Азии и Южной Америке.

Говоря о Трампе, Аморим заявил, что у главы Белого дома нет "ни друзей, ни интересов, а лишь желания". Он выразил мнение, что высказывания американского лидера о ходе судебного процесса над бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару (2019-2022) являются вмешательством во внутренние дела страны в колониальном духе.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в размере 50% на бразильские товары с 1 августа. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва уже пообещал ответить зеркально, если глава Белого дома не пересмотрит свое решение к концу июля.