В авиакомпании подчеркнули, что все задействованные службы авиакомпании и аэропорта работают в усиленном режиме

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов из-за временных ограничений на работу аэропорта Пулково. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе авиаперевозчика.

"В связи с введением 27 июля временного ограничения на использование воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга "Победа" корректируют расписание полетов. На данный момент часть рейсов задержаны или вынужденно отменены", - говорится в сообщении.

В "Победе" отметили, что все задействованные службы авиакомпании и аэропорта работают в усиленном режиме для минимизации изменений расписания, а также информирования и обслуживания клиентов на время ожидания в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.