В холдинге отметили, что билеты уже в продаже

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) добавили места в "Сапсанах" между Москвой и Санкт-Петербургом на 27 и 28 июля для удовлетворения спроса пассажиров, сообщили в холдинге.

"Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург - Москва удвоили количество мест в следующих поездах "Сапсан": №783 отправлением 27 июля в 20:50 из Санкт-Петербурга; №756 отправлением 28 июля в 06:50 из Москвы", - говорится в сообщении. В РЖД отметили, что билеты уже в продаже.

Как уточнили в пресс-службе петербургского аэропорта Пулково, дополнительные составы поездов назначены для скорейшей стабилизации расписания в воздушной гавани после ограничений, вводившихся на фоне атаки БПЛА на Ленинградскую область. В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что при наличии технических возможностей будет также увеличиваться длина регулярных поездов между Москвой и Петербургом, а также назначаться дополнительные поезда.

В Пулково отметили также, что со своей стороны группа "Аэрофлот" объединила несколько рейсов на борт большей вместимости (широкофюзеляжный Boeing 777): рейс FV 6271/6272 (прибытием в Петербург в 14:25) и рейс на Москву отправлением в 15:30.

Ранее в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что 37 рейсов из Пулково из-за утренних ограничений были отменены, 27 прибывающих рейсов отправлены на запасные аэродромы в Москву и Архангельск.