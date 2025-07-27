Компетенция "Оператор БПЛА" стала одной из самых популярных на "Абилимпиксе"

Соревновательная программа чемпионата по профмастерству организована по 15 компетенциям, для конкурсантов с различными нозологическими группами предусмотрена доступная среда

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Компетенции "Оператор БПЛА", "Сварочные технологии" и "Ремонт и обслуживание автомобилей" вошли в топ-3 самых популярных на первом чемпионате по профессиональному мастерству среди участников СВО "Абилимпикс", который проходит на площадке производственно-учебного центра Казанского вертолетного завода. Об этом сообщили в Институте развития профессионального образования.

Соревновательная программа чемпионата по профмастерству организована по 15 компетенциям, для конкурсантов с различными нозологическими группами предусмотрена доступная среда.

"Одной из самых востребованных стала [компетенция] "Оператор БПЛА", где участие принимает 51 конкурсант из 30 регионов. На втором месте - компетенция "Сварочные технологии". Свое мастерство демонстрируют 33 участника из 23 субъектов России. В топ-3 вошла компетенция "Ремонт и обслуживание автомобилей", участниками которой стали 28 ветеранов из 21 региона. В числе популярных также компетенции "Поварское дело", "Столярное дело", "Исполнительское мастерство (вокал)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соревновательные дни стали настоящим испытанием профессионального мастерства для участников. "Высокую планку соревнований в судействе чемпионата СВО обеспечивают 84 эксперта из 22 субъектов РФ, которые не только оценивали результаты, но и делились практическими рекомендациями. Особенно ценно, что соревнования прошли в атмосфере взаимной поддержки, ведь многие участники приехали с семьями. По итогам отборочного этапа чемпионата 75 финалистов получат возможность представить свои регионы на Национальном чемпионате в Москве (пройдет в октябре 2025 года - прим. ТАСС)", - рассказала руководитель Национального центра "Абилимпикс" Дина Макеева.

О чемпионате

Первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс" проходит с 25 по 29 июля в Казани. В нем принимают участие порядка 400 человек, в том числе эксперты и сопровождающие.

Чемпионат проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Организаторы - Минпросвещения РФ и правительство Татарстана при поддержке госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Федеральный оператор - Институт развития профессионального образования, региональный оператор - Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан, партнер деловой программы - Российское общество "Знание".

Институт развития профессионального образования реализует ключевые проекты в системе среднего профессионального образования по поручению Минпросвещения РФ.