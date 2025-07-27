В воду первыми вошли военнослужащие, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис

МУРМАНСК, 27 июля. /ТАСС/. В Североморске открыли новый бассейн в рамках программы реновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), приурочив событие ко Дню Военно-морского флота. Первыми его опробовали военнослужащие, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Бассейн построили в рамках программы реновации ЗАТО, поддержанной нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Здесь военнослужащие будут проходить физподготовку, а их семьи - отдыхать и заниматься спортом <...>. Сегодня дал старт заплыву - в воду первыми вошли военнослужащие. Символично и правильно. А уже в сентябре двери бассейна откроются для всех жителей", - сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что в спорткомплексе есть большой и малый бассейны, тренажерный зал, сауна и раздевалки.

Программа реновации ЗАТО была инициирована губернатором в 2019 году. В период с 2019 по 2023 год было реализовано более 2 тыс. мероприятий на сумму порядка 14 млрд рублей, из них 67% - это региональные средства. С 2024 года по поручению президента реализуется новый план, который предусматривает выполнение свыше 200 мероприятий в отношении более чем 1,4 тыс. объектов.

В мае Владимир Путин поручил правительству РФ продлить программу реновации закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны РФ до 2030 года, предусмотрев финансирование мероприятий в размере 10 млрд рублей ежегодно.